Oroscopo mercoledì 27 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo mercoledì 27 maggio 2020. Come sarà la giornata per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci?

Oroscopo mercoledì 27 maggio: Sagittario

Nuovo giorno di fine mese caratterizzato da un inizio un po faticoso. Niente di grave, in realtà, non vi manca certo il vostro spirito, la voglia di essere sempre i primi, ma probabilmente una fase dovuta al cambio di stagione o a problemi accumulatisi in precedenza, potrebbe incidere su un’efficienza perfetta e su una condizione dell’umore non sempre pimpante.

La Luna vi fa sintonizzare su tutti i livelli con la persona che avete accanto. Se il sentimento d’amore che state costruendo è iniziato da poco, godete oggi di slanci passionali particolarmente vigorosi, slanci benefici che gratificano il partner e danno consistenza al rapporto.

Nettuno contrario può non rendervi tanto concentrati oggi in ufficio. La Luna potrebbe farvi esporre a dire la vostra, manifestare le vostre impressioni con i colleghi e i pareri con i vostri superiori. Gli astri vi consigliano di essere prudenti: cercate di mantenere un basso profilo, in ogni caso e non vi impelagate in discussioni ideologiche o politiche dove potreste scoprire impensate rigidità o veri e propri radicalismi.

Oroscopo mercoledì 27 maggio: Capricorno

Scenario di fine mese abbastanza sereno, con Marte e Giove. La vostra forma fisica è buona, ma curate la salute dell’apparato gastrointestinale, di denti e ossa.

Plutone vi rende attraenti. Siete single? Guardatevi attorno e smettete i panni del Capricorno timido e schivo: c’è chi aspetta solo un vostro cenno per fare il primo passo e stupirvi. Siete, invece felicemente in coppia? Non vi preoccupate: potete concedervi ugualmente il piacere di uscire a cena con la vostra amata metà.

Saturno vi assiste in un confronto che avrete in ufficio. Con un collega giocate una sorta di partita a scacchi in cui quella vostra qualità di essere sempre attenti, lucidi, penetranti è messa alla prova: il personaggio, vostro degno avversario, si rivela capace e per voi estremamente stimolante. La calma è la virtù dei forti e quando vi ricordate di questo, sarete sul punto di vincere.

Oroscopo mercoledì 27 maggio: Acquario

Vi accompagna la giornata un cielo di prorompente dinamismo unito alla forte carica umana e vitale di cui il vostro segno dispone. I segni d’Aria e Fuoco vi rendono espansivi e generosi col prossimo. In linea generale gli astri vi favoriscono nella socievolezza, nella capacità di dare svolte e organizzare i tempi della vostra esistenza in maniera logica e coerente. La forma fisica si presenta in uno stato di grazia, in particolare il tono muscolare.

Un bisogno di quiete con la vostra dolce metà vi fa rintanare in serata. La Luna vi stimola ad approfondire e riempire di valore il legame sentimentale. Non vi lasciate frastornare però da dubbi che oggi potrebbero attraversare il vostro cuore fermo.

Molti impegni vi stimolano a dare il meglio di quel che potete oggi in ufficio. Un efficiente Sole vi dona l’abilità di farvi valere ottenendo un sicuro e riconosciuto successo.

Oroscopo mercoledì 27 maggio: Pesci

Un cielo che appare armonioso in questa giornata di primavera per voi. Venerevi vuole un po’ provocare rallentando alcune vostre iniziative e obbligandovi a essere più presenti e collaborativi in famiglia. Nulla di importante in realtà, solo la necessità di adeguarvi alle esigenze di convivenza normale in casa.

Nettuno vi consente vere e proprie rivoluzioni in campo affettivo. Un semplice flirt con cui vi siete rigenerati nello spirito (e non solo), negli ultimi tempi, sta diventando qualcosa di più serio. Rotti gli indugi, mettete da parte antichi sentimentalismi e vi protendete, con la tipica vostra carica vitale, verso un amore contraccambiato; che il vostro animo romantico coltiverà con tutto l’ardore di cui disponete.

Finalmente il settore delle finanze non piange più e, con l’appoggio di una persona di fiducia competente nell’ambito bancario, potete pensare di compiere un investimento azzeccato nel campo dei beni immobili. Plutone è la guida che vi consiglia per il meglio, consentendovi di strutturare la vostra vita ora su basi sempre più solide.