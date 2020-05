Oroscopo Branko mercoledì 27 maggio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko di mercoledì 27 maggio 2020. Siamo arrivati già a metà settimana: curiosi di scoprire come proseguirà per i primi 4 segni dello zodiaco? Queste le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

La Luna vi fa fruire dei benefici effetti di profondità intellettuale e di capacità di soccorrere chi è debole, qualità impareggiabili che il satellite dona. Un altro risultato che può dare è quello di un’armonia familiare che vi trova generosi promotori della sua realizzazione. I rapporti tra figli e genitori e tra i saranno particolarmente concordi, ma sarete voi in prima persona a dare una marcia in più, una nota speciale che consente di riunire e condividere. Esibite una ottima condizione psicofisica con Sole in splendida angolazione astrologica. Fascino alle stelle sia per le donne che per gli uomini del segno.

Una serata in cui vi concedete ai piaceri dell’eros non ve la toglie nessuno in questa giornata di fine maggio, sia che siate in una relazione stabile che in un rapporto occasionale.

Il piglio del comando vi si addice e anche se fate un lavoro dipendente, basta una vostra battuta per creare silenzi: con il carattere rigoroso riuscite a mettere al suo posto una persona arrogante che dava disturbo a tutti in ufficio.

Oroscopo di Branco: Toro

Si alleggerisce un po’ l’atmosfera che in generale era apparsa pesante nei giorni scorsi. Questo vi esporrà a qualche lieve contrarietà sul piano familiare e personale.

Un fortunato duo composto da Marte e Nettuno vi favorirà nel riavvicinamento con un vostro vecchio amore. Date voce ad alcune vostre antiche emozioni e non vi pentirete. Le coppie stabili, protette da Giove sperimentano un vivace ritorno di fiamma.

Saturno tende a bloccare lo scorrere sereno di situazioni in ufficio. È opportuno non dar seguito a polemiche, divergenze, posizioni differenti che si verificano tra colleghi, collaboratori o anche tra i vostri superiori. La tattica di ascoltare, riflettere e farsi una opinione privata, funzionerà. Saturno può però tentarvi a esporvi con la parola nel dire ciò che pensate veramente. Cercate di resistere, per questa giornata almeno.

Oroscopo di Branco: Gemelli

La Luna vi dona una fermezza nelle decisioni e una conferma della stabilità delle situazioni che si sono create di recente, un po’ in tutti i campi. In famiglia tenete il timone di alcune vicende che possono interessare i conviventi, i quali da voi cercano una guida e forse proprio un aiuto concreto. Se avete genitori o parenti anziani da assistere, è opportuno essere vigili sulle loro condizioni generali. La vostra forma fisica appare buona, ma Marte contrario vi invita a non esagerare in eccessi gastronomici.

Delicatezza e comprensione vi richiede la persona che avete accanto, forse perché ha un problema con la sua famiglia d’origine che la preoccupa. Garbati e concilianti, andate incontro ai bisogni che la vostra dolce metà quest’oggi vi pone e provate a dare consigli e rimedi razionali e preziosi.

È necessario non irrigidirsi troppo sia con i colleghi che con i superiori. Un intoppo un po’ spinoso in ufficio si risolverà nei prossimi giorni.