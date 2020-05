Giugliano, persi 10 milioni del piano strategico. de Magistris: “Incapacità clamorosa dell’amministrazione Poziello”

“E’ stato un errore da parte dell’ amministrazione perdere i fondi e anche dell’ex sindaco, il quale si scagliò in modo pesate nei mie confronti”. Commenta così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris il ricorso presentato dal sindaco uscente di Giugliano, Antonio Poziello, dopo la bocciatura di 10 progetti su 13, e successivamente rigettato dal Consiglio di Stato.

de Magistris: “Incapacità clamorosa dell’amministrazione Poziello”

La città di Giugliano perde 10 milioni di euro dei finanziamenti della Città metropolitana per il piano strategico, con tre progetti approvati su tredici. “Giustizia amministrativa ha dimostrato che l’incapacità è stata clamorosa di quell’amministrazione”, afferma il primo cittadino di Napoli.

Tra i progetti promossi, verrà sovvenzionata la riqualificazione dei marciapiedi di via Palumbo, via Ripuaria, via Carrafiello. Le casse comunali riceveranno fondi anche per la realizzazione di una pista ciclabile in via Domitiana. Bocciati, invece, l’adeguamento per diversi istituti scolastici, il parco urbano di via Oasi, la realizzazione della rete fognaria di via Casacelle e via Palmentiello. Inizialmente l’ex primo cittadino di Giugliano aveva presentato ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato. Ieri è giunta la sentenza di Giustizia Amministrativa, che ha respinto l’istanza. Ora al comune di Giugliano toccherà anche pagare le spese legali.