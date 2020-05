E’ morto John Peter Sloan: la causa della morte del comico di Zelig

E’ venuto a mancare all’improvviso John Peter Sloan, la causa della morte potrebbe essere stata una crisi respiratoria. Aveva 51 anni il comico e attore. La notizia è stata data su Facebook da due suoi colleghi. Sloan era cantante, attore e comico, famoso in Italia per il suo ruolo di insegnante di inglese in tv, “Era una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”, ricorda un amico sui social.

È morto a Menfi, dove viveva dal 2016 quando aveva deciso di trasferirsi in Sicilia e di aprire la ‘Sloan scuola di inglese’, un luogo di apprendimento della lingua rivolto ai bambini, agli adulti e ai docenti.

Un luogo che amava molto, e da qui soltanto tre giorni fa postava fotografie del mare siciliano e del suo ritorno in studio di registrazione per nuovi cicli di corsi di inglese.

John Peter Sloan: la causa della morte

Secondo quanto riporta Fanpage, John Peter Sloan sarebbe morto a seguito di una grave crisi respiratoria. L’attore pare soffrisse di asma sin dalla nascita. Intorno alle 21:00 di ieri sera si è reso necessario il ricovero in ospedale. Le condizioni del cinquantunenne sono apparse subito critiche. Il personale medico ha tentato di rianimarlo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Intorno alle ore 23, l’attore ci ha lasciato.

Maurizio Colombi scrive: “Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb”.