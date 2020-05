Auguri Filippo: gif, frasi di auguri e immagini di buon onomastico Filippo

Il 26 maggio si celebra San Filippo, vediamo frasi e immagini di Auguri Filippo. San Filippo Neri è stato un presbitero, educatore e attivista italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Fiorentino d’origine, si trasferì, ancora molto giovane, a Roma, dove decise di dedicarsi alla propria missione evangelica in una città corrotta e pericolosa, tanto da ricevere l’appellativo di «secondo apostolo di Roma».

Radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche e facendoli divertire, cantando e giocando senza distinzioni tra maschi e femmine, in quello che sarebbe, in seguito, divenuto l’Oratorio, ritenuto e proclamato come vera e propria congregazione da papa Gregorio XIII nel 1575. Per il suo carattere burlone, fu anche chiamato il «santo della gioia» o il «giullare di Dio».

Alla sua vita e ai suoi detti sono ispirati State buoni se potete, film del 1983 di Luigi Magni dove Filippo è interpretato da Johnny Dorelli, un omonimo album del cantautore Angelo Branduardi, colonna sonora di detto film, e uno sceneggiato televisivo del 2011 Preferisco il Paradiso, di Giacomo Campiotti e interpretato da Gigi Proietti.

Auguri Filippo

Tanta gente ha il nome come il tuo, ma nessuno è speciale come te. Ti giunca affettuoso questo augurio!

Il tuo nome è un faro al quale ho sempre puntato nei miei momenti di bisogno papà. Grazie alla tua luce ed oggi per la tua festa. Ricordo la fortuna che abbiamo avuto con te!

I fiori sono virtuali, ma il mio affetto è vero e autentico, felice onomastico!

Che il tuo santo ti protegga sempre. Il tuo animo buono rende onore al Santo che si festeggia il 26 maggio!

Un nome unico, come la persona che lo porta! Auguri!

Ti faccio gli auguri per il tuo onomastico, augurandoti anche una buona gionata!

Di te amo tutto, in particolare il nome: così unico e particolare!

Vediamo di seguito alcune immagini di auguri.