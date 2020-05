Meteorite nei cieli del Sud Italia, forte bagliore avvistato poco prima delle 23

Scia luminosa avvista nei cieli del sud Italia. Come anticipa il sito Inmeteo.net, oggi 25 maggio 2020 un’intensa scia luminosa è stata avvistata nei cieli della Puglia, Molise e Basilicata. L’episodio è avvenuto attorno alle 22.50 ed è durato pochi secondi.

A causare la vistosa scia luminosa un meteorite che è entrato a contatto con l’atmosfera ed ha generato questo forte bagliore luminoso di colore bianco/giallo.

Avvistato meteorite oggi 25 maggio

Questo fenomeno è definito comunemente bolide. Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre.

Centinaia di meteoroidi colpiscono la Terra ogni anno. In alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide.