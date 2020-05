Oroscopo Branko: martedì 26 maggio Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko: martedì 26 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ecco le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per martedì 26 maggio 2020.

Oroscopo Branko: martedì 26 maggio Ariete

Marte continua a trovarsi moderatamente dalla vostra parte, procurandovi occasioni fortunate qua e là. Nel settore delle amicizie vivete uno stato di autentica grazia. Corteggiati e desiderati da tutti, riuscite a gestire i gruppi in cui trovate una sintonia maggiore senza creare “accavallamenti”.

Solo la Luna tende a non favorirvi oggi, presente dal segno familiare del Cancro. E’ possibile che il nucleo dei parenti più stretti richieda la vostra presenza, in casa e nelle situazioni conviviali che organizzerà e voi vi troviate poi nella condizione di dover scegliere.

Il Sole Gemelli in angolo armonico vi apre a nuove conoscenze che potranno rallegrarvi il cuore quest’oggi specie se siete nati dal 24 al 30 di marzo. Non tiratevi indietro di fronte ai doni che il pianeta ha in serbo per voi! Se siete in una relazione stabile avete la necessità di stabilire un confronto chiarificatore con la vostra dolce metà: alcune lievi divergenze dei giorni scorsi chiedono di essere appianate.

Il vostro carattere espansivo vi porta a non essere troppo equilibrati nei giudizi sui colleghi: usate maggiore oculatezza nel lavoro.

Oroscopo Branko: martedì 26 maggio Toro

In questo giorno Mercurio favorevole, espande la vostra vita sociale e favorisce lo svolgimento sereno dei rapporti con la famiglia. In particolare in evidenza sono i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli, gratificati da una felice sintonia.

La forma fisica risente, invece ancora di qualche piccolo disturbo. Saturno,non vi sostiene e può darvi problemi relativi all’apparato gastrointestinale, alla muscolatura e alle ossa, specie se nati in aprile. Una buona dieta e una pratica sportiva vi potranno aiutare senz’altro, ridonandovi la linea, la prontezza di scatto e lo sprint, che il vostro segno sempre sfoggia.

L’armonia di coppia, se siete amanti di lungo corso, vi dona una grande soddisfazione intima. Plutone rassoda i legami stabili continuando a offrire l’ingrediente di una passione durevole. Se fate un’attività indipendente uno splendido Nettuno vi fornisce oggi quegli strumenti insoliti e creativi che vi permetteranno di ottenere risultati diversi e più intriganti dei vostri concorrenti.

Oroscopo Branko: martedì 26 maggio Gemelli

Una giornata che si può definire abbastanza soddisfacente per voi, con una vivace e benevola Luna. Si innalza il livello del vostro charme se appartenete al gentil sesso, esibite un fitness strepitoso uomini e donne. La vita familiare è gratificata da un ritmo veloce, allegro, divertente. Se avete bimbi piccoli vi deliziate con le manifestazioni d’affetto che vi dimostrano.

Una bella Luna vi sorride e vi invita a prendervi cura delle vostre istanze affettive. Se siete in coppia vi accostate con più intensità alla persona amata, se invece il vostro cuore è ancora solitario, non vi lasciate scappare l’occasione di un nuovo incontro che coltiverete con curiosità.

Se fate un lavoro collegato con la comunicazione, i social network e la pubblicità, Mercurio favorevole vi inonda di benedizioni. Grandi successi per i giornalisti, pubblicitari, insegnanti e scrittori. Non scordiamo anche altri mestieri collegati con la legalità e la giustizia che, insospettabilmente, il vostro segno predilige; quindi buone affermazioni anche di avvocati, notai, giudici, amministratori della cosa pubblica.

Oroscopo Branko: martedì 26 maggio Cancro

La Luna nel vostro segno vi dona armonia familiare. Ci sarà la necessità di armonizzare l’ambiente dei conviventi e dei conoscenti di famiglia in vista di feste e progetti per imminenti gite fuori porta. Marte vi dona l’agilità mentale e le capacità diplomatiche per conciliare ogni possibile, eventuale divergenza. La forma psicofisica si rivela oggi ottimale e in modo particolare l’avvenenza delle signore, si conferma molto suadente e suggestiva.

Non vi preoccupate di innamorarvi ogni giorno o, addirittura, a volte ogni mezz’ora, il vostro è il segno più sentimentale dello Zodiaco. Non vi struggete più di tanto se alcuni amori passano! Altri vi attendono.