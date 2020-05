Turismo, a Ischia arrivano Russi e Tedeschi da metà Giugno

Voglia d’estate sopratutto in Campania, dove sono diverse le località turistiche che stanno si organizzando per la bella stagione turistica. Ischia si attesta come meta capofila. A partire dalla metà di giugno in arrivo Russi e Tedeschi, che da sempre rappresenta un solidissimo target turistico consolidato negli anni per l’isola verde.

I voli da Mosca e Berlino risultato già prenotati alla volta di Napoli per poi fare sbarco sull’isola. Questo dato rappresenta un dato importante per il comparto turistico e per l’incertezza in cui naviga questo business. Fino a tre mesi fa sembrava impossibile ipotizzare un incoming proveniente dall’estero. A luglio, invece, attesi yacht e panfili.

Già da questo week end si registrano incrementi di turisti anche occasionali e proprietari di seconde case, che si sono recati sull’isola verde per godere delle splendide giornate. Pochi, però, i bagnanti sulle spiagge, dove i lidi privati ancora non hanno aperto. Una ripresa che appare speranzosa sia per la località che per tutta la regione che da sempre punta sul turismo.