Gallera: “Noi odiati, ma dalla Campania vengono a curarsi negli ospedali lombardi”

Dopo le gaffe sull’indice di contagio, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera punta il dito contro a chi ha criticato il sistema sanitario lombardo.

Gallera: “Al Sud prenotano ancora nei nostri ospedali”

Questa mattina è intervenuto a Mattino Cinque e, dopo aver difeso il modo con cui è stata gestita l’emergenza, ha sottolineato come dal Sud si spostino ugualmente per ricevere cure in Lombardia.

“Dà fastidio che ci sia una regione che ha un modello originale in cui pubblico e privato collaborano e competono in maniera virtuosa e che è un’eccellenza”, ha affermato l’assessore lombardo.

“Lo è in generale – ha aggiunto in trasmissione – perché abbiamo più di 150 mila persone che vengono nella nostra regione e ci stanno tornando anche adesso nonostante gli attacchi e nonostante le richieste di dimissioni di Gallera”. Poi rincara la dose: “I cittadini della Campania, della Puglia stanno prenotando nei nostri ospedali per venire a farsi curare nonostante la campagna d’odio“.

Zero decessi in Lombardia

Quanto al dato di zero decessi in Lombardia diffuso ieri “guardiamolo con prudenza. E’successo all’inizio di ogni mese che arrivano anche un centinaio di decessi legati alle anagrafi dei Comuni che non vengono aggiornate quotidianamente”. Dagli ospedali lombardi è arrivato “il dato che segnalava nessun decesso, ma era domenica e non vorrei oggi essere euforico su un dato che sarebbe significativo”, ha affermato Gallera.