Luca Girasole (Lelena) a Teleclubitalia: la movida non è cancro, ad Aversa tanti errori. Oggi durante la trasmissione “Tg Club Speciale”, in onda su Teleclubitalia, abbiamo intervistato Luca Girasole, patron del pub Lelena, del bar Festina e della Salumeria del Seggio.

Perché hai cambiato idea sulla movida ad Aversa?

Non abbiamo cambiato idea sulla movida ma sulla zona dove volevamo investire. Eravamo in via Seggio, dopo aver costatato una disorganizzazione delle attività commerciali era divenuto un problema lavorare, non c’erano controlli, troppi ragazzini che andavano a bere in altre zone e poi si riversavano lì. Non solo l’amministrazione aveva delle colpe, ma anche noi gestori non ci siamo ben organizzati. Non c’erano più stimoli.

Avete riaperto?

Abbiamo riaperto solo il Festina, per Lelena e la Salumeria aspetteremo un’altra settimana per vedere anche come risponde la gente.

La gente ha inondato le strade, com’è possibile che la movida sia stata messa sotto accusa?

Diciamo che la gente si è riversata in strada ma non nelle attività, c’è ancora paura anche se poi nelle piazze ci sono tante persone senza mascherina. A Via Roma c’erano 3000 persone quando può contenerne molte meno. Parliamoci chiaro: a nessuno piace la movida cattiva.

Tu sei d’accordo con De Luca?

No, non sono d’accordo: la movida non è un cancro. Non è una cosa brutta. Deve essere gestita dalle forze dell’ordine per garantire sicurezza per tutti. Non capisco la differenza tra via Seggio e un centro commerciale dove ci sono cinquemila persone. Per me è uguale. La sera stare in una strada aperta dove passa aria e si mantiene una certa distanza non è meglio? Si lavora benissimo. Poi è normale che dopo due mesi tutti vogliamo uscire.

Però via del Seggio ha locali che non si prestano a stare lontani…

Eh certo se l’amministrazione comunale dà licenze a tutti, il problema lo crea il comune. Se ci sono cinquanta bar è normale che in quella strada si crea caos. Io sono stato per un anno a Milano Marittima c’erano tanti bar e pochi problemi perché la municipale gestiva i flussi e chi non si comportava bene. Io faccio il ristoratore, non posso controllare anche le risse.