Nuovo aggiornamento per iPhone. Migliora il contact tracing per l’App Immuni

Arriva il nuovo aggiornamento IOS per iPhone con nuove app da scaricare. Si chiama IOS 13.5/2020 ed è il nuovo aggiornamento che Apple ha lanciato per i suoi dispositivi, e che da ora è scaricabile anche in Italia. Si tratta di un cambiamento pensato proprio per la fase 2 del Covid 19, e che riguarda due temi che hanno fatto molto discutere.

IOS 13.5/2020: miglioramenti e app per immunità di gregge

Apple in vista dei nuovi provvedimenti per la fase 2 del Covid 19 ha deciso di lanciare il nuovo aggiornamento IOS 13.5/2020. Lo scopo è quello di abbattere le limitazioni nell’uso del cellulare da parte degli utenti soprattutto in questo periodo di pandemia. Con la mascherina difatti è difficile attivare il riconoscimento facciale che consente di sbloccare e rendere più fruibile l’utilizzo dei dispositivi. Pertanto l’aggiornamento serve prorio per migliorare il riconoscimento facciale che appena vedrà la mascherina vi fornirà subito il tastierino per immettere i codici.

Altra funzione migliorata grazie al nuovo aggiornamento è il contact tracing, una funzione che sarà indispensabile per il corretto funzionamento dell’app Immuni, in uscita per fine maggio. Si tratta di un sistema di tracciamento dei contatti ovvero un processo di identificazione delle persone che potrebbero essere venute a contatto con una persona infetta e la successiva raccolta di ulteriori informazioni su questi contatti. Questo del contact tracing è un sistema ampiamente utilizzato in Asia, soprattutto in Cina e Corea del Sud, ritenuto uno dei metodi più efficaci per limitare la diffusione della epidemia.

Come e perchè installare il contact tracing

Quella del contact tracing sarà una delle funzionalità veramente utili per conoscere l’evolversi dei contagi per Covid 19. Difatti per poter migliorare tale servizio Google ed Apple hanno deciso di collaborare. Infatti hanno già dichiarato che in Italia hanno aderito a tale servizio già 22 paesi.

Tale meccanismo, assicurano i creatori dell’app, non andrà a ledere la privacy degli utenti, in quanto i dati raccolti e la posizione del singolo individuo resteranno in memoria per un lasso di tempo brevissimo in quanto si muove sulle frequente del Bluethoot. Sarà infatti la persona affetta da Covid dopo autorizzazione a trasmettere all’app la sua positività e solo allora si avvierà l’iter sanitario.

IOS 13.5/2020: come installare l’aggiornamento

Per verificare se il proprio dispositivo è abilitato all’istallazione del nuovo aggiornamento basta selezionare Aggiornamento Software nella sezione Generali delle Impostazioni. Per chi invece volesse aggiornare il proprio Iphone ma non il contact tracing può disabilitare tale funzione. Basterà recarsi nella sezione Impostazioni – Salute o Bluethoot – Raccolta log di esposizione al Covid 19 e scegliere l’opzione disattiva.