Coronavirus, bollettino del 24 maggio: crollo dei nuovi positivi e dei decessi

Ancora in calo i dati relativi all’epidemia di coronavirus. Nel bollettino di oggi, 24 maggio, la Protezione Civile comunica che ci sono 553 nuovi casi positivi e 50 decessi per Covid-19. Numeri che fanno ben sperare e che conferma il trend in decrescita delle ultime settimane.

Coronavirus, bollettino del 24 maggio della Protezione Civile: ancora un calo

Attualmente in terapia intensiva si trovano oggi 553 persone, 19 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8613 persone, 82 meno di ieri. In isolamento domiciliare 47428 persone (-1057 rispetto a ieri). Sono 50 invece i decessi, mentre ieri erano 119. Il totale dei morti sale a 32785. Tuttavia dai dati odierni mancano le vittime in Lombardia, che non ha ancora comunicato il dato.

I guariti raggiungono quota 140479, per un aumento in 24 ore di 1639 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2120 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1158 unità (ieri erano stati 1570) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 531 (ieri 669). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti meno test: 55824 tamponi rispetto ai 72410 di ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 105,1 tamponi fatti, il 1%.