Coronavirus, partecipano a una messa: scoppia un focolaio. 40 contagiati e 6 ricoverati

Messa a Francoforte diventa un focolaio di coronavirus. In Germania ben 40 persone sono rimaste contagiate e sei sono ricoverate in ospedale dopo la celebrazione di una funzione religiosa avvenuta lo scorso 10 maggio.

Germania, riaprono le chiese: c’è un focolaio con 40 contagiati dopo una messa

Sono passati pochi giorni da quando in Germania le autorità governative hanno allentato le misure di contenimento. Dal lockdown si è passati a una fase di parziali riaperture. Molti stati hanno riaperto i luoghi di culto. Il 10 maggio però a Francoforte una persona contagiata ha provocato un focolaio un hia chiesa protestante battista dopo una messa.

Le autorità sanitarie infatti avevano già annunciato che nel vicino distretto di Main-Kinzig-Kreis 16 persone che avevano preso parte ad un evento religioso a Francoforte” si sono infettate. Rimangono alti i timori di una seconda ondata. E non solo in Germania. Anche in Francia, una riunione di una settimana organizzata da una chiesa evangelica alla fine di febbraio, alla quale avevano partecipato circa 2000 persone, era stata la fonte di dozzine di focolai in tutto il paese.