WordPress su Amazon

WordPress Aurora e Amazon sono la scelta giusta per il mio blog? Se il tuo blog è più veloce e sempre raggiungibile potresti guadagnare di più dai tuoi banner

WordPress Aurora Amazon AWS parliamo di questo argomento e di come migliorare le performance del tuo blog.

Quante volte prima di mettere online il vostro blog avete analizzato le risorse necessarie per poter gestire un CMS come WordPress. Calcoli su calcoli per capire quanto traffico riuscirà a gestire il web server e il database. Le domande sono sempre le stesse. Quante connessioni contemporanee riuscirà a gestire?

I server riusciranno a gestire il carico nei momenti più critici?

Sappiamo bene che WordPress, scritto in PHP, può essere personalizzato con un’ampia selezione di temi, estensioni e plugin che richiedono molte risorse disponibili.

Che cosa fa Bitnami?

WordPress High Availability by Bitnami installa l’applicazione WordPress su più server nel cloud AWS per garantire elevate prestazioni e disponibilità. Configura, inoltre, un database relazionale Aurora per ridurre i costi, semplificare le attività di configurazione ed effettuare lo scaling con facilità. Il database e l’applicazione WordPress vengono impostati su istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) diverse per migliorare la sicurezza e il controllo degli accessi. In modo facoltativo, è inoltre possibile distribuire un server Amazon ElastiCache per Memcached per eseguire il caching delle query di database.

Il Quick Start include modelli di AWS CloudFormation e una guida che fornisce istruzioni dettagliate per consentirti di utilizzare al meglio la tua distribuzione.

