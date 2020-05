22 maggio, preghiera a Santa Rita per una grazia e per una causa impossibile

Preghiera a Santa Rita. Il 22 maggio si festeggia Santa Rita. Santa Rita è patrona di Napoli, delle donne sposate infelicemente, dei casi disperati e apparentemente impossibili e protettrice dei serigrafi.

Preghiera a Santa Rita

E’ stata una religiosa italiana del monastero eremitano di Santa Maria Maddalena. Beatificata da papa Urbano VIII nel 1628, è stata proclamata santa da papa Leone XIII nel 1900.

O’ Dio onnipotente ed eterno, che in Santa Rita

da Cascia ci hai dato un luminoso esempio

di unione a te nella preghiera

e di servizio e amore ai fratelli,

fa che superando per sua intercessione

il nostro egoismo e la pigrizia,

possiamo imitarla per sperimentare nella prova

il tuo amore misericordioso

e la sua fraterna protezione.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO

Preghiera a Santa Rita:

Io, o’ dilettissima S. Rita, sento da tutti invocare il tuo bel nome.

Tutti fanno ricorso a te. Voglio essere anch’io nel numero dei tuoi devoti. Da questo giorno io ti eleggo per mia speciale Protettrice e Avvocata.

A te manifesterò i miei bisogni spirituali e temporali,

e tu, come affettuosa madre, ti presterai sollecita alle mie preghiere.

La grazia di Dio mi renda simile a te nell’ amore verso Gesù Crocifisso. impetrami d’imitare tutte le tue virtù: nel disprezzo del mondo,

dei suoi beni e piaceri fallaci, nell’amore a Dio e al prossimo.

Ottienimi l’obbedienza, la castità, 1’umiltà, lo spirito di pazienza e rassegnazione alla divina volontà. Ti siano anche a cuore i miei bisogni temporali. Fa’ che Dio mi dia quanto è necessario al conseguimento del mio ultimo fine; e, se è di piacere all’Altissimo, impetrami tutti quei beni che possono essermi utili e necessari.

PER I MALATI

Un’altra preghiera a Santa Rita è quella per i malati.

“O’ Dio Padre onnipotente, che manifesti la tua bontà con la tua provvidenza e misericordia, ascolta benevolmente la preghiera che ti rivolgiamo per l’intercessione di S. Rita, tua serva fedele e nostra particolare protettrice.

Soccorri, o Signore, le persone malate che ricorrono a te con fiducia e per le quali umilmente chiediamo ora il tuo intervento.

Momento di silenzio

Dona loro forza nella prova, conforto nel dolore, conformità alla tua disegno d’amore.

O’ S. Rita, che durante la tua vita fosti così vicina alle persone inferme, le confortasti con le tue parole di pace e carità, intercedi presso Dio per queste persone bisognose perché sostengano con pazienza la prova a cui si trovano sottoposte e riacquistino la piena salute se questo grande favore, che tanto desideriamo, è conforme al santissimo volere di Dio.

O’ S. Rita, che tante volte ci hai mostrato la tua valida intercessione, aiutaci in questo particolare momento di bisogno, in particolare dona pace e speranza a quanti stanno accanto ai nostri malati perché vincano il male con il bene e sappiano trasformare anche le più tristi vicende in sorgenti di vita eterna.

O’ S. Rita si innalzi ancora una volta il coro di gratitudine per lo splendore dei Suoi doni a Dio Padre che invochiamo con tutta la nostra fede per i meriti infiniti di Gesù Cristo nostro Signore. Amen”.

Gloria al Padre”…