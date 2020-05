Oroscopo Branko venerdì 22 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per mercoledi 20 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko venerdì 22 maggio 2020: Sagittario

Ci sarà una Luna difficile: il consiglio è quello di usare molta prudenza sia in amore che sul lavoro. Sforzati di non avere la testa fra le nuvole per tutto il giorno.

Ti pagherà essere gentile con le persone, anche con le persone che non sono sempre gentili con te. Il Sole nel tuo segno opposto ti aiuterà a riconoscere che è facendo in modo che gli altri facciano il meglio per te stesso. Tutto e tutti sono connessi.

E’ un momento delicato, per versi purtroppo anche incerto: molte notizie potrebbero essere create ad arte. Voi avete particolarmente bisogno di credere negli altri e nella fiducia che ripongono in voi. Cercate di filtrare tutto ciò che vivete guardandolo con una prospettiva meno idealistica e fantasiosa.

Oroscopo Branko venerdì 22 maggio 2020: Capricorno

Preparati a un venerdì molto proficuo, soprattutto sul lavoro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, infatti, domani ci sarà una Luna eccellente, disposta a semplificare la realizzazione di progetti e affari. È probabile che arrivi per te un nuovo incarico.

Un amico o un familiare ti chiederà di fare qualcosa che ritieni non etico e devi avere la forza mentale per rifiutare. Potrebbe mettere a dura prova la tua relazione, ma piuttosto che non puoi guardarti allo specchio al mattino.

Questa è una settimana partita in maniera pesante: i primi giorni sono stati veramente difficili, ma questo weekend in arrivo riporta molta energia. Una delle vostre priorità del periodo, sarà proprio ritrovare tranquillità dal punto di vista lavorativo e anche pratico. Anche gli studenti sono pronti a ripartire.

Oroscopo Branko venerdì 22 maggio 2020: Acquario

Con una Luna come quella di oggi, come indica Branko, ti aspetta una serata per due all’insegna del puro romanticismo. Se sei single dovresti cercare di conoscere gente nuova, perché il tuo oroscopo è davvero promettente, soprattutto in amore.

Il Sole è ora saldamente posizionato nell’area più dinamica e la nuova luna di domani ti spingerà ad iniziare un nuovo ed eccitante progetto. Non perdere tempo a ottenere l’approvazione di altre persone, perché l’unica approvazione di cui hai bisogno è la tua.

Quando ci lamentavamo, quando eravamo tristi, forse abbiamo esagerato perchè ora che abbiamo capito quanto e’ importante la libertà e come scorrono in fretta le gionate, i nostri punti di vista forse sono cambiati. Assecondate nei limiti le vostre voglie, magari coinvolgete anche la persona amata. Sicuramente non si tirerà indietro.

Oroscopo Branko venerdì 22 maggio 2020: Pesci

Luna in aspetto ostile: secondo le previsioni astrologiche di Branko potresti provare una grande ansia per tutta la giornata o essere infastidito da qualche piccolo disturbo fisico, per esempio alle spalle. Sarà solo un momento passeggero, tieni duro.

Potresti essere tentato di apportare modifiche solo per il gusto di farlo, ma sarebbe saggio ripensarci. Se qualcosa non si è rotto, perché preoccuparsi di “ripararlo”? Se sei in uno stato d’animo ingerente, immischiarti in qualcosa di non importante.

Nel weekend infatti, potrebbe anche interrompersi una relazione. Qui dipende dal tipo di rapporto: se state vivendo una relazione bella e interessante, fate comunque attenzione ad eventuali terzi incomodi che potrebbero mettersi in mezzo. Se invece state vivendo una relazione conflittuale, magari dopo la nascita di un figlio, queste sono gionate pesanti.