Torre Annunziata, omicidio in casa: uomo sgozzato trovato in una pozza di sangue

Omicidio a Torre Annunziata. Questa mattina i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in via Penniniello, alla periferia della città oplontina. Il corpo senza vita era riverso in una pozza di sangue e riportava ferite ovunque da arma da taglio alla gola, al petto e al fianco.

Torre Annunziata, omicidio in via Penniniello: carabinieri sul posto

E’ giallo sulla dinamica. Le circostanze del ritrovamento fanno però pensare a una morte violenta. Non è chiaro se la vittima stata uccisa altrove e poi trascinata nell’appartamento, oppure se il delitto si sia consumato già nell’abitazione. Sono in corso accertamenti per identificare il cadavere: si trattarebbe di una persona di nazionalità straniera. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e il pm della procura di Torre Annunziata. Avviate le indagini. Si sospetta si tratti di omicidio.