Saviano, rapinano banca ma vengono inseguiti e arrestati in strada

Saviano. Prima la rapina, poi l’inseguimento e la cattura di uno dei banditi. E’ quanto successo poco fa tra l’area nolana e vesuviana. La rapina si sarebbe consumata in una banca a Saviano e l’inseguimento con i carabinieri è terminato a Poggiomarino con la cattura di uno dei malviventi.

Rapina in banca a Saviano

Come riporta Ilfattovesuviano, i complici sarebbero invece riusciti a fare perdere le loro tracce. Momenti di paura per chi si trovava in zona, con tante persone costrette a rifugiarsi nelle vicine attività commerciali. L’uomo catturato, intanto, è stato portato in ambulanza al più vicino pronto soccorso per alcune ferite riportate nella fasi del fermo.

Fonte video: Agrotoday