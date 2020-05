Chi è Paolo Cerullo, fidanzato e futuro marito della bellissima Miriam Leone

Miriam Leone si sposa. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi, secondo cui la corteggiatissima attrice, icona sexy del cinema italiano, sarebbe pronta a convolare a nozze con il fidanzato Paolo Cerullo. Miriam e il fidanzato hanno vissuto la loro storia d’amore lontani dai riflettori.

Chi è Paolo Cerullo, il futuro sposo?

Della sua identità, in realtà, si conosce molto poco. Paolo è un uomo molto discreto, così come Miriam Leone quando si tratta della sua vita privata: sui social infatti non hanno pubblicato neanche una foto che li ritrae insieme. Come riporta TPI, Paolo Cerullo è un musicista, un performer che vive a Milano. Queste le poche informazioni, oltre a una grande certezza: è uno degli uomini più invidiati d’Italia. Entrambi molto riservati, pare che i futuri sposi abbiano trascorso di recente una vacanza molto romantica in Marocco.

La giovane Miriam ha avuto una brillante carriera televisiva, dopo la sua vittoria come Miss Italia nel 2008, in occasione della 69a edizione del concorso di bellezza: il suo percorso lavorativo è costellato da partecipazioni a serie tv e film di successo.

Una vita sentimentale non molto fortunata

Tuttavia pare che, purtroppo, la sua vita amorosa non sia stata altrettanto solida e rosea. In seguito a qualche relazione non andata a buon fine e una consistente fase trascorsa da single, c’è di nuovo qualcuno di importante a fianco di Miriam Leone