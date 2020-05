Coronavirus, il piccolo Giosuè e la mamma dimessi dall’ospedale: “Abbiamo sconfitto il nemico”

Bari. Finalmente, dopo più di un mese, Giosuè e la sua mamma sono stati dimessi dall’ospedale. “Il 9 aprile scorso, nel pieno della tempesta Covid, è nato un bambino di nome Giosuè. Sua madre Katiana, suo padre Stefano e i suoi tre fratelli avevano contratto il virus, mentre lui è risultato negativo. Tutta la famiglia ha sconfitto il virus”.

Coronavirus, il piccolo Giosuè e la mamma sono guariti

Lo scrive sui social il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha condiviso il messaggio che i genitori del piccolo, Stefano e Katiana, hanno inviato al governatore pugliese allegandovi una foto in cui la coppia sorridente torna a casa.

“Oggi per la mia famiglia è sorto il sole – le parole di Stefano, il papà di Giosuè – finalmente abbiamo sconfitto il nemico. E’ finita, Giosuè e mia moglie sono tornati a casa”.

“È una notizia bellissima che ci dà forza in questo momento in cui, lentamente, stiamo ripartendo – commenta Emiliano. – Auguri per il futuro e grazie ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che non si arrendono mai. Grazie al loro instancabile lavoro oggi leggiamo questa storia straordinaria”.