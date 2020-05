Chiara Ferragni di nuovo incinta? Spunta l’indizio

Chiara Ferragni è incinta? La nuova collana con un ciondolo dedicato a un “future baby” mostrata dall’influencer solleva i dubbi del web. Da tempo circolano voci di una possibile nuova gravidanza dell’influencer, anche a causa di un pancino sospetto che di tanto in tanto si affacciano sui social.

Chiara Ferragni è di nuovo incinta?

Chiara Ferragni non hai mai smentito le presunte voci di un nuovo arrivo in casa Ferragnez e in una storia condivisa in queste ore ha alimentato il gossip, tanto che la domanda che ci si pone adesso è: Chiara è già incinta oppure con Fedez stanno lavorando per far si che questo accada a breve?

Durante questi settimane più volte i follower hanno chiesto a Chiara se fosse incinta a causa di una foto con il pancino sospetto, ma stavolta c’è di più. Un ciondolo con un indizio molto chiaro: “Future children”. Dal canto suo ci pensa Fedez a smentire, con delle storie in cui si mostra incredulo e ride: “Ho appreso sui social che mia moglie si è fatta fare una collana con dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia tra cui un futuro bambino, non è incinta, penso sia sia portata avanti, non è normale. L’ipotesi 2 è che probabilmente dovrebbe dirmi qualcosa e spero non me lo abbia voluto dire così, ma non credo”.