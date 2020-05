Oroscopo Branko mercoledì 20 maggio 2020: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko mercoledì 20 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per mercoledì 20 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko mercoledì 20 maggio 2020: Ariete

Sole amico e Luna in congiunzione. Questo si traduce in una carica di vitalità in più. Vi renderà inarrestabili in svariati aspetti della vostra vita. Sfruttala al meglio e affronta quei problemi che rallentano il progredire dei tuoi progetti.

Nel lavoro tutto procede alla grande. Sarete impegnati in progetti che vi vedranno come leader indiscussi e un esempio per tutti i colleghi. In amore, il legame di coppia sarà rafforzato proprio dall’intraprendenza e la sicurezza che nutrite in voi stessi in questo periodo. I cuori solitari invece, comincino a preparare il terreno in vista di un weekend incredibile.

Questo è il momento di essere in movimento, fisicamente e mentalmente. Anche se non sei in grado di vagare lontano da casa, ci sono ancora molte cose che puoi fare per allungare il tuo corpo ed espandere la tua mente, quindi usa la tua immaginazione e trova modi per migliorare te stesso.

Oroscopo Branko mercoledì 20 maggio 2020: Toro

Massima accortezza nei rapporti oggi, soprattutto in quelli sentimentali. Il Sole sarà nel segno dei Gemelli e potrebbe pungolare la tua voglia di istigare il partner. Sii prudente.

La configurazione astrale però è decisamente positiva rispetto ai giorni scorsi. La Luna vi renderà molto dinamici, di buonumore e decisi ad affrontare le sfide lavorative o riguardanti lo studio che la gionata vi chiamerà ad affrontare. Per quanto riguarda i sentimenti, cercate di recuperare terreno, parlare con il partner e magari scusarvi per le difficoltà che avete attraversato, delle volte a causa vostra.

La cosa più importante è che fai uno sforzo per identificare le tue priorità. E ricorda: devono essere le tue priorità, non le priorità che gli altri pensano che dovresti avere. In cima all’elenco deve essere in ordine la tua casa finanziaria.

Oroscopo Branko mercoledì 20 maggio 2020: Gemelli

Sii stratega! Questo è il consiglio di Branko per la giornata di oggi. Con il Sole nel segno, e molto presto anche la Luna a favore, ti aspettano delle giornate molto fortunate. Sfruttale al meglio per ottenere i risultati che desideri.

L’influsso di Marte, non proprio benevolo vi renderà molto nervosi e scostanti. Lo stress accumulato in questo periodo verrà fuori. Tutto quello che avevate costruito, non subirà sconvolgimenti negativi. Sarà importante però mantenere la calma, essere lucidi e pacati soprattutto nel lavoro. Cercate di accettare le critiche ed impegnarvi a migliorare le cose che in voi non vanno. In amore, sarete molto meno nervosi. Complice la vostra indole gentile e desiderosa di armonia nella vita di coppia.

Ciò che conta di più ora è che dimentichi ciò che è accaduto ieri e il giorno prima e concentri la tua mente esclusivamente su ciò che speri e preghi che accadrà dopo.

Oroscopo Branko mercoledì 20 maggio 2020: Cancro

Qualche tensione con il partner. Oggi però il Sole raggiungerà il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Branko avrai più energia e ti sarà utile per affrontare i problemi di lavoro. Qualcosa ancora ostacola la tua ripartenza. Per quanto riguarda il litigio inaspettato con il vostro partner, quando si parla di sentimenti, esce fuori tutto il vostro orgoglio e il vostro egoismo. Non siate troppo polemici oggi. Affrontate tutto con diplomazia senza cercare di primeggiare con i toni e le parole a tutti i costi. Nel lavoro tutto procederà bene. Non abbassate la guardia però, e continuate a portare avanti con determinazione ciò che avete intrapreso la settimana scorsa.

Sembrerebbe che alcune persone non ti stiano prendendo sul serio e che tu debba fare qualcosa al riguardo. Potresti iniziare rifiutando di seguire il loro esempio e permettendo alle tue idee e intuizioni di guidarti.