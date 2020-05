Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 18 maggio

Coronavirus in Campania, bollettino oggi 18 maggio. Come ogni giorno, l’unità di crisi della regione Campania in serata emana il bollettino sui casi in regione di oggi.

Bollettino regione Campania oggi 18 maggio

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 377 tamponi di cui 3 risultati positivi;



– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 83 tamponi, di cui 1 positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 615 tamponi di cui 1 risultato positivo;



– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 141 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 118 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 288 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 442 tamponi di cui nessuno risultato positivo;



– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 363 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 53 tamponi, di cui nessuno positivo;

– Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 552 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 446 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli: sono stati esaminati 36 tamponi di cui 1 risultato positivo.

Positivi di oggi: 12

Tamponi di oggi: 3.747

Totale complessivo positivi Campania: 4.707

Totale complessivo tamponi Campania: 147.225

Bollettino Protezione civile oggi 18 maggio

Il totale dei positivi in Italia è di 225.886, oggi +451. Il numero di vittime nelle ultime 24 ore torna sotto quota 100, per la precisione 99, per la prima volta dal 9 marzo (quando furono 97 le vittime). Il totale delle vittime è di 32.007. Oggi non si registrano vittime nelle Marche, in Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata e in provincia di Trento.

Inoltre nessun nuovo caso in Sardegna, Umbria, Basilicata e Calabria. Di più: in 10 regioni su 20 i contagi sono meno di dieci e in 16 regioni su 20 i morti sono sotto la stessa soglia. In Val D’Aosta non c’è nessun paziente in terapia intensiva.

Dei 451 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 175 nuovi positivi (il 38,8% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 72 casi in Piemonte, 35 in Emilia Romagna, 39 nel Lazio, 32 in Liguria e 13 in Toscana. I guariti sono in totale 127.326 (+2366).