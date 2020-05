Oroscopo Paolo Fox martedì 19 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per martedì 19 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Paolo Fox per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox martedì 19 maggio 2020: Sagittario

C’è scompiglio in amore. Oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovresti decidere, una volta per tutte, se continuare la relazione o chiuderla definitivamente. Non sei sereno e per questo è necessario decidere. Hai voglia di vivere qualcosa di nuovo. Le decisioni potrebbero riguardare soprattutto le coppie nate di recente. E’ il momento di capire se andare avanti o chiudere un rapporto. Il lavoro è ripartito lentamente, ma sembrerebbe che non voglia ancora decollare. Però dovrete essere pazienti e aspettare che torni a viaggiare sui giusti ritmi.

Avere Venere opposta è qualcosa di difficile da gestire. Questo transito andrà avanti fino alla fine di giugno, ecco perché si parla spesso di dispute, questioni non troppo chiare che riguardano la famiglia, gli amori e le relazioni in generale. Il prossimo weekend sarà molto polemico, quindi, chi ha una storia a rischio chiusura dovrà tenere gli occhi ben aperti.

Oroscopo Paolo Fox martedì 19 maggio 2020: Capricorno

Potresti avvertire un po’ di stanchezza nella giornata di domani. Come suggerisce l’astrologo romano Paolo Fox, se ci sono scelte importanti da fare in amore, converrà aspettare l’estate prossima. Qualche piccolo rallentamento nel lavoro. I problemi sul lavoro sono uguali per tutti in questo momento e quindi ci sarà qualche piccolo intoppo.

Siete delle persone ambiziose e in questa settimana siete in attesa di qualche novità. Anche se ci sono difficoltà dall’ambiente esterno, riuscite a superarle prima degli altri. Tuttavia, questa settimana sarà meglio dimenticarla. Se c’è qualcosa che non va, usate massima cautela perché è molto probabile che ci sia molta agitazione nel vostro cuore.

Oroscopo Paolo Fox martedì 19 maggio 2020: Acquario

L’amore procede bene, ma occorre parlare in modo diretto al partner, in modo tale da evitare qualsiasi equivoco. Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, oggi qualcuno potrebbe considerare l’eventualità di cambiare qualcosa nel lavoro. Per fare andare al meglio la vostra relazione parlare in maniera diretta al vostro partner. L’amore procede al meglio ma bisogna troncare sul nascere qualunque dubbio. Lavoro stabile ma qualcuno potrebbe sentire il bisogno di cambiare.

Stelle poco tranquille per il campo lavorativo, dove bisogna affrontare qualche cambiamento e magari non ci sarà più la stessa mansione, lo stesso ruolo, lo stesso orario di lavoro. L’astrologo Paolo Fox lo aveva predetto dagli inizi di gennaio: molti hanno cambiato! Favoriti i sentimenti, quindi questo martedì è la giornata buona per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox martedì 19 maggio 2020: Pesci

Resta con i piedi per terra, questo è l’invito delle stelle per oggi. Anche se l’amore ti suscita ancora molte perplessità, dovresti sforzarti di superare i problemi e non sfuggire alla tue responsabilità. Il lavoro riprende piano piano. Bisogna rimanere concentrati sul presente senza perdersi tra le nuvole. Risolvete i problemi invece di evitarli, anche sul lavoro dove c’è qualche preoccupazione, meglio essere decisi. In amore i dubbi rimangono ancora quelli di un tempo, ma si avverte un lieve miglioramento.

Andate incontro a un fine settimana molto pesante e stancante. Negli ultimi tempi ci sono state strane emozioni, forse anche alcune vostre riflessioni non sono state così pacate in merito all’amore, e trovare il bandolo della matassa è un’impresa ardua. Se una persona non è stata chiara nei vostri confronti, nei prossimi giorni potreste chiederle spiegazioni. C’è agitazione anche in campo lavorativo, ci sono tante cose da mettere a posto.