Dramma nel Napoletano, Maria si sente male e muore a 24 anni

Cardito. Una ragazza di 24 anni, Maria, si è sentita male ed è morta nella sua abitazione, sita tra via Napoli e via Francesco d’Assisi, a Cardito, in provincia di Napoli.

Come anticipa NanoTv, da un paio di giorni la giovane accusava un malessere fisico. Stamattina, il suo compagno, che lavora come operatore sanitario della Misericordia, si è recato con un collega per farle i prelievi del sangue.

La ragazza, però, è improvvisamente svenuta. È stato chiamato subito il 118 per prestare ulteriori soccorsi. Hanno fatto di tutto per rianimarla, senza riuscire a salvarle la vita. La ragazza lascia una bambina di appena un anno e mezzo.