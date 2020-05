Marsala, ordina caffè al bar e decide di pagarlo 50 euro: “E’ il minimo che possa fare”

Marsala. Ordina un caffè al bar, consegna una banconota di 50 euro alla cassiera, ma non vuole il resto. E’ accaduto, stamane, in un bar di via Roma, a Marsala, in provincia di Trapani.

Il protagonista sarebbe un cliente abituale del bar, che alla cassiera ha detto: “Tieni pure il resto. Siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi, a domani”. Un gran bel gesto di solidarietà verso una della attività economiche che riprendono oggi il lavoro dopo due mesi di chiusura.