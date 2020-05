Campania, donna trovata morta in casa

Tragedia ad Avellino dove una donna è stata trovata morta all’interno della sua casa nella giornata di ieri, domenica 17 maggio. La donna, una 65enne, non rispondeva ai richiami dei parenti che, preoccupati, hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Avellino, donna trovata morta in casa

I caschi rossi sono intervenuti in via Cavour per soccorrere la donna. La squadra con l’ausilio dell’autoscala è salita al terzo piano dell’edificio, ma purtroppo nonostante il tempestivo intervento, ha rinvenuto la donna di 65 anni priva di vita.E’ giallo sulle cause del decesso. Il medico legale, come da prassi, ha eseguito l’esame esterno al corpo. Indagano le forze dell’ordine.

(immagine di archivio)