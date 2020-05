Agguato nella notte a Napoli, giovane ferito a colpi di pistola: è grave

Napoli. Agguato a Napoli, uomo ferito a colpi di pistola. E’ accaduto questa notte a Napoli, nei pressi di Via Tasso, a Chiaia. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. L’uomo sarebbe stato colpito al torace da un colpo d’arma da fuoco. Al momento non si conosce ancora l’identità del ferito ne il movente dell’agguato. Secondo dalle primissime informazioni il ferito non aveva con se i documenti e dimostrava un’età tra i 30 e i 40 anni.

L’arrivo in ospedale

È arrivato insanguinato e quasi senza fiato davanti alla casa di cura dove ha chiesto aiuto. Il personale della clinica ha immediatamente allertato il 118 e sul posto è intervenuta l’ambulanza della postazione Chiatamone con l’equipe che ha stabilizzato le condizioni cliniche dell’uomo trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale Cardarelli. Su come è perché sia stato colpito all’altezza dell’addome da un colpo di pistola, per ora, resta il mistero.

Foto d’archivio