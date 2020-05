Ascierto: “da domani aumenta la possibilità di infezione, non abbassate la guardia”

Napoli. Domani ripartono tante attività in Italia ed in Campania è di queste ore anche l’uscita del nuovo DPCM che detta le regole per questa che sembra essere la vera Fase 2.

Sono in molti a temere che da lunedì in molti abbassino la guardia e diano vita a comportamenti poco attenti che già in queste ore sono stati ampiamente documenti. Sul tema è intervenuto anche il Dott. Paolo Ascierto che in un post diffuso sulla sua pagina social ha lanciato un appello:

“Da lunedì riprenderanno diverse attività, ma questo non significa abbassare la guardia … tutt’altro! Adesso è il momento di aumentare l’attenzione perché aumentando il numero delle persone in giro, aumentano le possibilità di infezione. Mascherine, distanziamento sociale e igienizzanti per le mani rappresentano oggi più che mai strumenti necessari!”

Insomma il luminare che con la sua cura ha tanto contribuito a combattere questa malattia ancora una volta invita i campani a non abbassare la guardia.