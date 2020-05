Coronavirus in Campania: anche ieri nessuna vittima in Regione. Il totale dei decessi resta fermo a 396, mentre risultano guariti altri 30 pazienti (il totale passa da 2.562 a 2.592). I contagiati dall’inizio della pandemia sono 4.684. Sono invece 139.787 i tamponi eseguiti.

Coronavirus in Campania

Il riparto dei casi per provincia

Napoli 2.571 (975 capoluogo e 1596 provincia),

Salerno 673,

Avellino 518,

Caserta 446,

Benevento 196,

altri 280 in fase di verifica Asl.

Leggi anche: Coronavirus a Napoli, il bollettino di oggi 17 maggio

Intanto oggi il presidente De Luca ha annunciato di non aver firmato l’intesa Stato-Regioni. “La Campania non è d’accordo e non ha sottoscritto l’intesa Stato-Regioni che alcuni media presentano come condivisa all’unanimità” ha detto Vincenzo De Luca. “Su alcune norme di sicurezza generale deve pronunciarsi il ministero della Salute, non è possibile che il Governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle Regioni. Non è accettabile”.