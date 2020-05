Coronavirus a Napoli, il bollettino di oggi 17 maggio: ci sono due nuovi casi

NAPOLI. Ci sono due nuovi casi di Coronavirus a Napoli città. Secondo il bollettino del capoluogo partenopeo sono ad oggi, domenica 17 maggio, 975 i casi in totale dall’inizio della pandemia. Nessun decesso si registra nelle ultime 24 ore a Napoli. Questi sono i dati aggiornati alle ore 11 di oggi, domenica 17 maggio 2020.

Resta invariato il numero dei guariti (443 in totale), mentre aumenta di una unità il numero dei ricoverati in ospedale (73), 4 dei quali si trovano in terapia intensiva.

340 sono, invece, le persone attualmente in isolamento domiciliare, 162 gli asintomatici (pazienti risultati positivi al tampone ma che non presentano sintomi clinicamente rilevanti), 11 i clinicamente guariti (pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata).