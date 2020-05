“De Luca nuovo re d’Italia”, il giornale francese elogia il presidente. Ma è una fake

Di meme e di post sul governatore della Campania Vincenzo De Luca sono mesi che ormai ne circolano a decine. Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus De Luca è diventato una “star” del web. L’ultimo post che circola su di lui sarebbe di una prima pagina di un giornale francese “Le Parisien” che incorona il presidente come “Nuovo re d’Italia”.

In realtà si tratta di una foto fake, un fotomontaggio. Qualcuno l’ha creata ad arte e l’ha messa in rete. In tanti ci sono cascati e stanno ricondividendo la foto sui social. Che sia un fake lo si capisce subito dal titolo “Le noveau roi d’Italie”. In realtà si scrive “nouveau”. Lo stile della copertina de Le Parisien prevede il sommario e poi la prima pagina è un’altra. Ma la notizia è che in tanti l’hanno ritenuta verosimile. In realtà la vera prima pagina di oggi de Le Parisien ha questo titolo: “Commen (re)vivre aver la nature”.

Insomma una fake che però è stata citata anche a inizio trasmissione da Lucia Annunziata a In Mezz’ora. La giornalista poi a fine puntata ha chiarito “sapevamo che era una fake”.