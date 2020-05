Giugliano, anche oggi zero contagi: ci sono 4 nuovi guariti

Continua il trend in calo dell’epidemia da coronavirus a Giugliano in Campania (Napoli). Nella terza città della regione per numero di abitanti, anche oggi si registrano zero contagi. Ci sono quattro guariti. Dai 32 di ieri, si passa ai 36 di oggi. A confermarlo il bollettino giornaliero della Protezione Civile.

Giugliano, zero contagi: aumentano i guariti

Attualmente il numero dei positivi è di 37 persone. Il caso totale di infettati dal Covid-19 è di 75. Gli ultimi due casi sono una mamma e una figlia, che si sono contagiate in circostanze poco chiare. Entrambe però non sono in gravi condizioni e presenterebbero sintomi lievi. Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Giugliano è vuoto da 8 giorni e non registra nuovi ricoveri.

Gli agenti della Polizia Municipale, intanto, hanno effettuato i controlli in strada come dal primo giorno del lockdown. Nove le persone fermate. Otto invece gli esercizi commerciali monitorati. Non risultano sanzioni. Giugliano si avvia verso il 18 maggio, giorno della riapertura di quasi tutte le attività commerciali, con un po’ di serenità in più.