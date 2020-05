Riaprono i negozi di abbigliamento e i titolare si adoperano per sanificare i locali e predisporre tutti i dispositivi di sicurezza e igiene idonei. Ma come sarà provare un capo di abbigliamento? Lo abbiamo chiesto ad una nota boutique che rassicura sia per quanto concerne le misure di sicurezza, sia per prove abito e cambi acquisti.