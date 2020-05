Campania, sussidi anche per stagionali e tassisti: il calendario dei prossimi pagamenti

Nel corso del suo appuntamento settimanale sui social, Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sugli aiuti economici a favore delle famiglie e delle imprese.

Coronavorus, piano socio-economico della Regione Campania

“Tre settimane fa abbiamo varato il piano – ha detto il governatore de Luca -. Ad oggi il risultato è questo: abbiamo eseguito mandato di pagamento a favore di 86mila piccoli imprenditori. I richiedenti sono 104mila. Entro lunedì 18 maggio li avremo fatti a tutti. I professionisti e gli autonomi richiedenti il sussidio della regione sono invece 76mila. Ne abbiamo già pagato la metà, entro martedì 19 maggio completeremo i pagamenti”.

Pensioni

A giorni, secondo De Luca, verrà anche sottoscritto il protocollo con l’INPS per l’innalzamento delle pensioni minime a mille euro per i prossimi due mesi. Entro fine maggio, l’accordo verrà varato. “Lo faremo per due mesi (giugno, luglio, ndr) – ha specificato il Presidente della Regione Campania -. Abbiamo fatto una cosa di cui essere orgogliosi, sia sul piano umano che ideale. Così eviteremo che tante persone vadano sotto usura e chiedano soldi a prestito per vivere o per spese sanitarie”.

Altri aiuti per agricoltura e studenti

Per il settore agricolo, a breve verranno pubblicate sul sito della Regione le istruzioni per partecipare al bando. Dal 20 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere i contributi destinate alle aziende agricole, alle aziende del settore ittico e alle aziende della filiera bufalina. Per gli studenti universitari, invece, il 18 maggio la Regione aprirà la piattaforma Adisurc per erogare i bonus da 250 euro agli aventi diritto.

Infine, nel piano regionale, spuntano anche due nuove categorie: gli stagionali e i tassisti. La Regione prevede 400 euro destinati ai lavoratori del comparto turistico, messo in ginocchio dalla crisi del Covid. Per i tassisti campani, invece, che sono circa 3mila, è previsto un bonus da 2mila euro nella stessa misura in cui ne hanno diritto i piccoli imprenditori.