Marano, è morto Gigi l’infermiere: decano dei camici bianchi napoletani

Lo ricordano tutti come un lavoratore instancabile. E’ morto nella notte Luigi Brancia, infermiere di Marano. L’uomo è stato colpito da un malore e non ce l’ha fatta.

Morto l’infermiere Luigi Brancia

Luigi Brancia ha lavorato per più di 20 anni sulle postazioni di Melito e Marano del 118 come volontario. Era infermiere del Cardarelli nel reparto otorinolaringoiatra. Aveva un enorme bagaglio di esperienza ed era stimato da colleghi infermi e medici. Una grande perdita per i colleghi, amici e familiari.

L’uomo da qualche giorno aveva accusato dei malesseri. Poi nella notte, nonostante i soccorsi del 118, l’uomo non ce l’ha fatta.