Napoli, il Cotugno vince la battaglia contro il Covid-19: non ci sono più pazienti in terapia intensiva

Napoli. Non ci sono più pazienti malati di Coronavirus nel reparto di terapia intensiva del Cotugno di Napoli. Dall’inizio dell’epidemia non era mai successo, perfino nelle corsie ciascun posto – quasi 200 posti per sette divisioni – era occupato da malati in gravi condizioni.

Il Cotugno vince così la sua battaglia contro il Covid. Florentino Fragranza, primario della Rianimazione, interpellato da Il Mattino ha spiegato: “La malattia sembra avere cambiato il suo volto resta oggi circoscritta a pochi casi e di questi nessuno con complicanze broncopolmonari prima manifestazione di una grave malattia sistemica né il quadro tromboembolico che avevamo imparato a riconoscere e che evolveva repentinamente in una insufficienza multiorgano sembra più affacciarsi al letto dei pazienti. Ovviamente proprio perché sconosciuto e imprevedibile questo virus va ancora temuto”

La percezione

L’impressione di medici e ricercatori è che il virus si sia spento per ragioni ancora non chiare. La certezza è rappresentata dal fatto che il mese scorso in Campania e in tutta Italia si arrivava a 30mila morti. I decessi di questi giorni, secondo gli studiosi, sono l’esito finale dell’ondata iniziale mentre i nuovi positivi manifestano pochi sintomi e quasi mai uno sviluppo sistemico della malattia