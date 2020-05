“Rogue One: A Star Wars Story”: cast, trama e curiosità del film su Italia 1

“Rogue One: A star wars story” è il primo spin-off della saga di Star Wars, creata da George Lucas. Protagonisti di questa prima pellicola “non-episodica” sono: Felicity Jones nei panni di Jyn Erso, Diego Luna in quelli di Cassian Andor e Riz Ahmed (Bodhi Rook).

Dalla trama al cast senza tralasciare qualche curiosità, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su “Rogue One – A Star Wars Story”. È un film di fantascienza scritto da Chris Weitz e Tony Gilroy da un’idea del supervisore agli effetti speciali John Knoll, ed è il primo film della serie Star Wars Anthology, una serie di film a sé stanti ambientati nell’universo di Guerre stellari. Il film è prodotto dalla Lucasfilm e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. Ambientata poco prima degli eventi di Una nuova speranza, la pellicola è incentrata su un gruppo di spie ribelli in missione per rubare i piani della nuova arma dell’Impero Galattico, la Morte Nera.

Rogue One, A star wars story: trama

Lo spin-off si colloca poco prima di Episodio IV e segue le avventure di uno squadrone di spie della fazione dei ribelli nel tentativo di rubare i piani di una misteriosa astronave che sta venendo costruita poco lontano da lì. Si chiama Morte Nera, non so se ne avete già sentito parlare. Se la dovranno vedere con Ben Mendelsohn che interpreta un ufficiale dell’Impero disposto a tutto per completare la costruzione dell’enorme base spaziale sferica. Ce la faranno, non ce la faranno, la risposta nel sequel del 1977.

Rogue One, A star wars story: cast

Felicity Jones: Jyn Erso

Diego Luna: Cassian Andor

Ben Mendelsohn: Orson Krennic

Donnie Yen: Chirrut Îmwe

Mads Mikkelsen: Galen Erso

Alan Tudyk: K-2SO

Riz Ahmed: Bodhi Rook

Jiang Wen: Baze Malbus

Forest Whitaker: Saw Gerrera

Rogue One, A star wars story: curiosità