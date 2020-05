Coronavirus, De Luca: “Chi porta mascherina appesa al collo è imbecille due volte”

“Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi: l’imbecille normale è quello che non porta la mascherina, poi c’è l’imbecille doppio che è quello che porta la mascherina, ma la porta appesa al collo come un ciondolo”.

A riferirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina all’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Boscotrecase, in provincia di Napoli.

La struttura ospedaliera conta 12 posti letti in terapia intensiva con la possibilità di aggiungerne un altro. Complessivamente 12+1 nuovi posti letto di terapia intensiva. I lavori sono iniziati il 6 aprile ed ultimati il 12 maggio 2020.

Obbligatorio uso della mascherina in Campania

De Luca ha ricordato, inoltre, che in Campania “l’uso della mascherina è obbligatorio” e precisato che chi non indossa correttamente la mascherina “è scemo due volte, perché si prende il fastidio e non si prende neanche la tutela sanitaria”.

Poi ha aggiunto: “Deve essere chiaro che da oggi in poi, senza il senso di responsabilità e l’autocontrollo dei cittadini, non basterà nessuna ordinanza. Se questo senso di responsabilità non c’è, dobbiamo prepararci a una tragedia”.

“È bene dirlo chiaro e forte: se abbiamo i cittadini che rispettano le ordinanze, mantengono un livello elementare di protezione, le mascherine sempre indossate, la distanza e il lavaggio delle mani, credo che potremo aprire tutte le attività. Se questo senso di responsabilità non c’è, dobbiamo prepararci a una tragedia, tutto qua”, ha concluso il governatore campano.