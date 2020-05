Pozzuoli, rissa dopo incidente: urla e spintoni in strada tra conducente e cittadini

Un incidente stradale a Pozzuoli ha generato una furiosa lite tra automobilisti. Momenti di grande agitazione si sono vissuti in via Artico, che hanno preoccupato i residenti.

Pozzuoli, rissa dopo incidente

Una delle due auto ha tamponato l’altra per cause ancora da accertare. Dopo l’impatto uno dei due conducenti, entrambi uomini, è sceso dall’auto, mentre l’altro è rimasto in macchina. Tra di loro ne è nata una discussione animata: l’uno accusava l’altro di essere responsabile dell’incidente e di aver danneggiato la sua auto.

Dai balconi i cittadini hanno ripreso col cellulare la scena. Il video, pubblicato su Facebook da Danilo Pontillo, direttore del sito Pozzuoli21, è diventato subito virale.

Nel filmato si vede chiaramente un uomo che con forza cerca di far scendere dall’auto l’altro conducente. Un residente interviene per calmare l’automobilista, che a quel punto inizia a spingerlo, fino a farlo cadere a terra. La scena è avvenuta sotto gli occhi increduli degli altri automobilisti, alcuni dei quali hanno premuto il clacson per invitare i due a spostarsi dalla carreggiata. Altri residenti sono sopraggiunti per sedare la rissa e per portare alla ragione l’automobilista.