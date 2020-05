Fase 2 a Giugliano, torna la sosta a pagamento: sanificati uffici e parcometri

Lunedì 18 maggio riparte anche la sosta a pagamento. Per la fase 2 Saranno riattivate le strisce blu e per parcheggiare sarà di nuovo necessario pagare. Il servizio era stato sospeso in occasione del lockdown. Con il ritorno però del traffico veicolare, il comune ha ripristinato il servizio erogato dalla Piparking Srl di Capua.

Giugliano, riparte la sosta a pagamento

Il servizio era stato sospeso per esigenze sanitarie. La ditta ha annunciato anche le attività di sanificazione in vista della ripartenza. Saranno sanificati gli uffici per il rilascio degli abbonamenti. Sottoposte a pulizia straordinaria anche le tastiere dei parcometri con cui entrano in contatto gli utenti della strada per il rilascio del ticket. I “vigilini” avranno l’obbligo di indossare la mascherina e gli altri dispositivi di sicurezza previsti dal “protocollo per la sicurezza delle aziende” firmato dal Governo.