Acerra, smantellato il gruppo criminale dei “Marcianisiell”: sei arresti. I nomi

Blitz ad Acerra contro il gruppo criminale dei “Marcianisiell”. I carabinieri di Castello di Cisterna hanno hanno dato esecuzione a un’0rdinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone.

Gli arrestati sono gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di associazione a delinquere riconducibile all’egida camorristica del gruppo criminale dei cd. “Marcianisiell”. Il gruppo operava per l’acquisto, trasporto, distribuzione, commercio, vendita, offerta in vendita, intermediazione, cessione di ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana (parte dei quali caduti in sequestro). In particolare la costola criminale della camorra gestiva nel comprensiori acerrano l’attività di gestione della droga.

I nomi:

1. COZZOLINO Pasquale, 37enne, affiliato con il compito di smerciare al “al dettaglio”, il narcotico;

2. DI BUONO Pasquale, 30enne, promotore e capo del sodalizio;

3. LICA Laurenc, 22enne, pusher;

4. MONTANO Gennaro, 20enne, affiliato, stretto collaboratore di Di Buono Pasquale, con il compito di gestire il traffico delle droghe pesanti;

5. PARITÀ Giovanni, 27enne, affiliato addetto al procacciamento dei clienti dello stupefacente;

6. SORIANO ESPOSITO Rosario, 25enne, affiliato con il compito di occuparsi dello stoccaggio dello stupefacente, del procacciamento di clienti e della successiva vendita.

Le indagini

Le indagini traggono spunto da un arresto in flagranza di reato operato la notte di capodanno 2018. In quell’occasione furono intercettati tre giovani che trasportavano, a bordo di un motociclo e per le vie di Acerra, un fucile con colpo in canna, ha permesso di:

– ricostruire l’esistenza di una stabile struttura organizzativa, al cui vertice si poneva il Di Buono Pasquale , dedita alla trattazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di varia natura, con specifica suddivisione di ruoli (promotore, affiliati, gestore di piazza, addetti al recupero crediti e pusher), operante nel comune acerrano e, nello specifico, nelle zone urbane prossime a quel corso vittorio Emanuele;

– caratterizzarne la riconducibilità al gruppo criminale di stampo camorristico dei Marcianisiell operante in Acerra e comuni limitrofi;

– porre sotto sequestro ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana;

– trarre in arresto in flagranza di reato alcuni degli odierni destinatari di misura;

– segnalare alla competente Prefettura di Napoli, quali assuntori di sostanze stupefacenti, molti dei clienti che si rifornivano presso la citata struttura criminale.