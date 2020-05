“Mia Martini porta sfortuna”, com’è nata la diceria

Vittima di vergognosi pregiudizi e maldicenze, Mia Martini, è stata, ed è ancora oggi, l’esempio di come la cattiveria possa rovinare la vita delle persone. Una carriera all’apice fatta di sacrifici, talento e personalità che a qualcuno, però non andava. Poco è bastato per far che si creassero e che poi venissero alimentate nel tempo, voci sul fatto che Mimì portava sfiga. La leggenda “Mia Martini porta sfiga” nacque all’inizio degli anni Settanta a causa di un incidente in cui la cantante non aveva alcun ruolo.

A soli 10 anni Mia Martini ha affrontato dei grossi problemi familiari. I suoi genitori si stavano separando e suo padre era molto violento, anche con lei. Dopo un po’, però, la vita fatta di dolori e sofferenze ha iniziato a regalarle qualche gioia.

Domenica Bertè, infatti, ha iniziato a frequentare il mondo della musica e piaceva davvero moltissimo. Cambiò anche il suo nome da Domenica Bertè in Mia Martini. Un impresario, un po’ ambiguo e pericoloso, le propose un contratto di esclusiva con lui a vita. La cantante fiutò l’esistenza di un inganno e rifiutò categoricamente.

Da quel momento in poi, per lei è stato il caos. Mentre tornava da una tournee, il pulmino su cui si trovava ebbe un incidente. Due passeggeri persero la vita. Questo bastò per far si che si spargesse la voce che Mia Martini portasse sfortuna. Da lì in poi, infatti, qualunque evento negativo si verificasse nel mondo dello spettacolo fu accostato alla povera Mia Martini. Per questo motivo, molte trasmissioni iniziarono ad evitarla come la peste.

Potrebbe anche interessarti >> Chi era Mia Martini

La morte in solitudine di Mia Martini

Mia Martini visse malissimo queste dicerie in merito alla sfortuna, per questo motivo piombò in un periodo davvero oscuro. Dopo alcuni anni, si ammalò e nel 1995 fu ritrovata morta all’interno del suo letto, rannicchiata e in solitudine. I medici dissero che si trattò di un arresto cardiaco dovuto all’abuso di cocaina.

La sua famiglia e, in particolar modo, sua sorella Loredana Bertè, non hanno mai creduto a questa versione dei fatti. Ad ogni modo, la fama di Mia Martini l’ha portata a rimanere un ricordo indelebile nel cuore di tutte le persone che l’amavano e la seguivano. Anche la questione in merito al fatto che Mia Martini portasse sfortuna è andata scemando.

Come è morta Mia Martini