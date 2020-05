Decreto rilancio, bonus da mille euro anche per lavoratori del turismo

Bonus di mille euro anche per i lavoratori nel settore del turismo. Il bonus autonomi di maggio che era di 600 euro a marzo diventa da 1.000 euro nella bozza del decreto Rilancio che dovrebbe essere approvato a breve. Il contributo andrebbe ai lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali. La bozza del decreto Rilancio conferma il bonus, ma che non sarà più di 600 euro anche per questa categoria di lavoratori.

Al momento sono ipotesi visto che si tratta solo di una bozza e di indiscrezioni. Fin quando non sarà approvato il decreto rilancio nulla è certo. Nella bozza del nuovo decreto si legge: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”

Bonus lavoratori turismo

Per il mese di maggio 2020 il bonus diventerebbe di 1.000 euro come si legge nella bozza del Dl Rilancio. “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”.

Per ottenere il bonus da 1.000 euro è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Nella bozza ci sarebbe scritto: “Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Lo stesso bonus di 1.000 euro è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali che abbiano gli stessi requisiti di cui sopra.

Bonus autonomi maggio

Il bonus di 600 euro che diverrebbe di mille euro sarebbe sempre destinato a partite Iva, professionisti, Co.co.co., per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.