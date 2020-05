Come si diffonde il Coronavirus in un buffet al ristorante: l’esperimento. Video

Un esperimento che dimostra come il Coronavirus si diffonda facilmente al buffet di un ristorante. L’emittente televisiva giapponese NHK ha mostrato come in un buffet al ristorante, i partecipanti si ritrovino contagiati dopo appena mezz’ora.

NHK, l’agenzia di radiodiffusione nazionale giapponese ha recentemente condotto un esperimento per vedere come i germi potrebbero diffondersi sulle navi da crociera. Una serie di rapporti infatti suggeriscono che il coronavirus potrebbe essersi diffuso nei luoghi, come i buffet, dove molte persone si riuniscono contemporaneamente.

Buffet Coronavirus

Per l’esperimento, 10 persone sono state riunite in una stanza in cui è stato allestito un buffet. Uno di questi è stato designato come persona infetta. Il “virus” è stato applicato sulle sue mani sotto forma di vernice fluorescente. Uno scenario verosimile che può presentarsi quando una persona infetta tossisce in mano e non si lava.

Successivamente, il gruppo di dieci persone è stato invitato a cenare allo stesso buffet a cui aveva precedentemente preso parte il partecipante “infetto”. Dopo 30 minuti si è scoperto che la vernice si era trasferita a tutti gli individui che avevano preso il cibo dal buffet.

Alla luce della stanza, la vernice non era visibile, ma quando il buffet si è chiuso dopo appena mezz’ora, alla luce di una lampada speciale la vernice era presente nelle mani di tutti i partecipanti. Tre di loro avevano vernice anche sul viso, inoltre essa era presente anche su forchette, cucchiai e coperchi.

L’esperimento è stato condotto in collaborazione con esperti e il video è stato condiviso su Twitter. Nel filmato si nota la vernice sui volti di tre persone sotto una luce speciale e anche sui piatti degli altri partecipanti.

L’esperimento non è stato fatto a caso. A febbraio infatti, il COVID-19 è stato rilevato tra i passeggeri della nave da crociera Diamond Princess, dove sono state contagiate diverse persone. Una persona che era sbarcata a Hong Kong giorni prima era risultata positiva al Coronavirus. La nave con oltre 3.500 passeggeri e membri dell’equipaggio è stata messa immediatamente in quarantena rimanendo al largo della costa del Giappone. A seguito dell’incidente, sono stati rilevati casi di Coronavirus su altre navi da crociera.

Anche questo esperimento conferma quanto sia importante i lavarsi correttamente le mani.