Giugliano, torna la speranza: nessun caso da 6 giorni. C’è un altro paziente guarito

Giugliano. Zero contagi per il sesto giorno consecutivo nella terza città della Campania. La Protezione Civile di Giugliano ha diramato, come di consueto, il bollettino serale delle 19.

Coronavirus

Per il sesto giorno di fila a Giugliano non si registrano nuovi positivi. Il bilancio totale resta inchiodato a 72 casi. C’è un altro dato confortante, che riguarda il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore si conta un nuovo paziente guarito dal virus. Il totale dei guariti, dunque, sale a 31.

Attualmente i casi positivi, cioè le persone ancora malate, sono 40. Due, invece, i decessi che si sono verificati dall’inizio della pandemia.

I controlli

Procedono senza sosta i controlli a Giugliano. Nella giornata di oggi, 11 maggio, la Polizia Municipale ha controllato 45 soggetti in strada e 4 esercizi commerciali. Non sono state elevate sanzioni nei confronti dei cittadini.