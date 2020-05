Chi è Silvia Romano: è incinta? La storia di Silvia Romano, si è sposata?

Chi è Silvia Romano: incinta, la storia, si è sposata? Silvia è la cooperante milanese della onlus “Africa Milele” rapita il 20 novembre del 2018 in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi e liberata solo due giorni fa.

Ieri Silvia è arrivata a Roma, accolta dai familiari e da esponenti del governo. “In questo momento di grande difficoltà, un segnale che lo Stato c’è” ha commentato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Questi risultati si ottengono solo c’è abnegazione, in particolare dell’Aise, ma grazie anche alla Farnesina e all’unità di crisi, al ministro Di Maio, all’autorità giudiziaria. Quando lavoriamo insieme coesi, concentrati, ce la facciamo sempre. E’ un bel giorno, sono molto contento per Silvia, per i suoi genitori e per tutti gli italiani che hanno atteso questo momento”.

Chi è Silvia Romano?

Silvia Romano nasce a Milano. Ha25 anni. Si laurea nel febbraio 2018 in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani, era alla sua seconda missione da volontaria in Africa. Silvia è stata rapita alle 20 di martedì 20 novembre 2018 nel villaggio di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi, in Kenya ed è stata liberata in Somalia il 9 maggio, dopo 18 mesi di prigionia. Volontaria dell’associazione Africa Milele Onlus, una piccola organizzazione con sede a Fano che si occupa di progetti di sostegno all’infanzia, veva creato nel villaggio una “Ludoteca nella Savana”.

Il progetto principale che l’associazione sta portando avanti è la costruzione di una casa orfanotrofio in grado di ospitare 24 bambini orfani di entrambi i genitori. Appassionata di fitness, Silvia aveva anche lavorato in un paio di palestre a Milano. La 25enne era alla sua seconda missione da volontaria in Africa, sempre nella zona di Malindi, in passato già teatro di attacchi contro stranieri.

Silvia Romano è incinta?

Il suo arrivo con una tunica islamica coperta da una mantella verde ampia e alcuni suoi gesti sono stato motivo di “gossip” sui social. Mentre Silvia in aeroporto parlava, si portava la mano più volte sulla pancia, un gesto automatico che ha scatenato le illazioni degli utenti. In un momento così difficile per la cooperante italiana, rapita 18 mesi fa e libera da 48 ore, si passa dai commenti sull’importo del riscatto a quelli sulla sua presunta gravidanza.

Così c’è chi si è chiesto se fosse incinta. La vicenda è finita anche a “Non è l’Arena”, con Massimo Giletti ha voluto mettere fine alle indiscrezioni social senza però fornire le fonti delle sue informazioni: “A volte nascono delle leggende. Per un gesto in un video si dice che sia incinta. A oggi no, smentiamo. Il dato di fatto è che non lo è”.

Silvia Romano: la storia, si è sposata?

Silvia Romano è milanese e ha 25 anni anni. È andata in Africa per aiutare. Solo questo: dare una mano. Come la volontaria dell’associazione Africa Milele Onlus, una piccola organizzazione. Silvia è stata rapita alle 20 di martedì 20 novembre nella contea di Kilifi, in Kenya ed è stata liberata il 9 maggio grazie al lavoro dell’intelligence italiana.

Silvia ha raccontato di non essersi sposata con nessuno dei suoi carcerieri.