Gli arrivi dal Nord? Solo tre positivi su quasi ventimila controllati

E’ passata un’altra settimana, la prima di Fase 2. Siamo tornati a mangiare la pizza e ad andare in pasticceria. Si può uscire di più e fare sport.

Analizziamo un po’ di dati per capire cosa e’ successo nella nostra regione.

Questa settimana in Campania

Partiamo dal dato peggiore: i morti questa settimana sono stati 27. Pochissimi rispetto al dato nazionale ma quella precedente erano 19. C’è stato un boom di guariti 888. Abbiamo contato 104 nuovi contagi. La settimana scorsa erano stati 153. In terapia intensiva abbiamo solo 20 persone ed alcuni ospedali le hanno proprio svuotate come il Monaldi e il Policlinico. Siamo arrivati a 114.819 tamponi. Da domenica ad oggi i laboratori campani ne hanno analizzati 28.831 però molti di questi sono secondi e terzi tamponi. Infatti tra questi solo 6448 sono “nuovi” ovvero perone che non erano mai state controllate. Ad oggi in Campania i cittadini sottoposti a tampone sono 53.475.

Solo tre positivi dal Nord

Passiamo a chi è tornato dal Nord o meglio da fuori regione. Complessivamente i rientri registrati dal 4 maggio ad oggi sono 18.059, 193 le persone con febbre, 3714 i test rapidi eseguiti. I tamponi effettuati sono stati 127 di cui 3 risultati positivi.

Insomma solo 3 persone arrivate in Campania sono positive però abbiamo fatto solo 127 tamponi a questi soggetti fidandoci molto, troppo, dei test rapidi. Neanche quelli con la febbre sono stati tutti testati.