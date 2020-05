Campania. Bonus 1000 euro, secondo e terzo elenco pubblicato: ecco chi prenderà i soldi

Campania. Bonus di 1.000 euro professionisti. L’assegnazione delle risorse tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande che è salvaguardato indipendentemente dai tempi “tecnici” per il completamento delle attività necessarie alla materiale erogazione del BONUS.

Si fa presente in proposito che alle ore 10,00 del 7 maggio 2020 sono pervenute n. 60.910 domande identificate, come da ricevuta in possesso di ogni richiedente, con data e ora di arrivo e con il “codice ricevuta” progressivo che non è riconducibile al numero delle domante effettivamente pervenute.

Bonus di 1.000 euro professionisti, requisiti di accesso:

iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l’Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;

inizio attività prima del 1/1/2020;

sede/studio sul territorio regionale;

non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;

fatturato dell’anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00.

Come è noto, già dallo scorso mercoledì 22 aprile gli interessati hanno potuto registrarsi on-line su di un’apposita piattaforma informatica.

Pubblicato elenco beneficiari

Approvati il secondo ed il terzo elenco di domande per cui è stata disposta la liquidazione del bonus a liberi professionisti. Dall’elenco è possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda attraverso il codice identificativo.

