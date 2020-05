Giugliano, incidente in via Colonne: ambulanza sul posto

GIUGLIANO. Brutto incidente questa sera a Giugliano. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Agazzi e via Colonne, nei pressi delle palazzine Ina Casa. A scontrarsi pare siano state un’auto e un motorino. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe rimasto ferito il centauro.

Giugliano, incidente in via Colonne

Non si conosce ancora la dinamica dello schianto che sarebbe però stato molto violento. Pezzi di auto e moto sono finiti sull’asfalto. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118. I sanitari hanno provveduto a prestare i primi soccorsi alla persona ferita. La strada è chiusa al traffico. In pochi minuti in zona si è scatenato il caos.

Quell’incrocio è teatro da sempre di numerosi incidenti stradali. La discesa di via Agazzi e l’incrocio con via Colonne sono un punto pericolosissimo per automobilisti e centauri spericolati che spesso non rispettano il codice della strada finendo così per scontrarsi anche violentemente.

Foto di archivio.